قدم الملحن عمرو مصطفى واجب العزاء لهشام عباس في وفاة والدته بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم.

وظهر "مصطفى" بأزياء كاجوال شتوية، محاولا تجنب تصوير وسائل الإعلام له.

وكانت مراسم عزاء والدة الفنان هشام عباس فادية جيوشي، بدأت منذ قليل، عقب صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم.

وتوفيت والدة الفنان هشام عباس، الأحد الماضي، حيث أعلن عبد الرحمن الصياد المسؤول الإعلامي السابق لنقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "والدة صديقي الفنان هشام عباس المحترم في ذمة الله.. ألف رحمة ونور عليها وربنا يصبر قلبه".