عرضت الهيئة الوطنية للانتخابات، مقطعًا تسجيليًا عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تضمن مشاهد للمشاركين في التصويت من جميع الفئات العمرية سيدات وشباب وكبار سن وذوي إعاقة، ومشهد واحد لتصويت المصريين في الخارج ظهر فيه علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، بجواره عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا أمام السفارة المصرية ببرلين.

وقال علاء ثابت في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "أشعر بالفخر لاختيار الجالية المصرية في ألمانيا لتكون ضمن محتوى الفيلم التسجيلي الذي عرض في الهيئة العامة للاستعلامات، أثناء إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 88.83% ورفض 11.17%.

وأضاف ثابت: "مشاركة المصريين في الخارج عموما والجالية في ألمانيا بكل خاص أثبتت للعالم بأسره مدى وطنية المصريين المغتربين في الدول المختلفة، وأن مصر لا تغيب عن أذهانهم وقلوبهم في أي وقت"، مشيرا إلى أن الاقبال على التصويت في ألمانيا من قبل الجالية يعد نموذجا في التنظيم والرقي.

واختتم ثابت حديثه لـ"الوطن": "خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، استقبلنا الأطفال بالأعلام وهذا يؤكد وطنية الجيل القادم من أبناء الجالية المصرية، حيث بذلنا جهدا كبيرا في الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية في ألمانيا وعقدنا أكثر من ندوة وملتقى لأبناء الجالية، من أجل توضيح وشرح المواد التي تم الاستفتاء عليها".

وقال "لاشين" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل 61 مليون و344 ألف و503 ناخبا، بنسبة مشاركة 44.33%.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة 26 مليون 362 ألف 421 صوتا بنسبة 96.94%، أما الباطلة بلغت 831 ألف و172 صوتًا بنسبة 3.06%.

وأعلن أن عدد الموافقين على التعديلات بلغت 23 مليون و416 ألف 741 صوتا بنسبة 88.83% من عدد الأصوات الصحيحة، أما عدد غير الموافقين بلغت 2 مليون و945 ألف و680 صوتا بنسبة 11.17%.

وأغُلقت صناديق الاقتراع، أمس، في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبدأت عمليات فرز بطاقات التصويت، وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.