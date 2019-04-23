حرص هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc على تقديم واجب العزاء، لهشام عباس وزوجته جيجي زايد في وفاة والدته بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وبدأت مراسم عزاء والدة الفنان هشام عباس، فادية جيوشي، اليوم، عقب صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم.

توفيت والدة الفنان هشام عباس، الأحد الماضي حيث أعلن عبد الرحمن الصياد المسؤول الإعلامي السابق لنقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "والدة صديقي الفنان هشام عباس المحترم في ذمة الله.. ألف رحمة ونور عليها وربنا يصبر قلبه".