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كارتيرون: أحلم بالعودة لقيادة بطل مصر.. وأخذت بالثأر من الترجي

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"الحرية المصري": الشعب ضرب مثالا لجميع الشعوب في المشاركة السياسية

"الحرية المصري": الشعب ضرب مثالا لجميع الشعوب في المشاركة السياسية

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