قال علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، إن قطر وتركيا هما عنوان الإرهاب في ليبيا، وأنهما وراء تجارة الأسلحة والمخدرات وتدريب الإرهابيين، مؤكدًا أن الجميع يعي أن الجيش الليبي يمنع من التسليح، والجماعات التي يواجها هي دولية جاءت من سوريا والعراق.

وأضاف "السعيدي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الشعب الليبي يُريد أن يعيش في سلمية، كما أن الليبيين مؤيدين للجيش الليبي في استكمال مسيرة تطهير الأرض الليبية من دنس الإرهابيين.

من ناحية أخرى، ذكر البرلماني الليبي، أن الرئيس السيسي أعاد هيبة العرب مرة أخرى، حينما أصبح رئيساً لمصر، كما أن دعم الترويكا لليبيا يدل على البحث عن استقرار الوطن العربي وإفريقيا.