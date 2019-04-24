نجح فريق التدخل السريع المحلي بالتعاون مع فريق أطفال بلا مأوى بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، في إعادة مسن إلى أسرته بعد عام كامل قضاه متجولا بدون مأوى في الشارع يعيش على مساعدة الأهالي.

وقالت ميرفت سيد فهمى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس، إنه من خلال جهد فريق التدخل السريع بالتعاون مع فريق أطفال بلا مأوى بالمديرية تم رصد وجود مسن في حالة صحية متردية والذي كان يقيم بدون مأوى بجوار مدرسة قاسم أمين في حي الأربعين بالسويس حيث قام الفريق بالتوجه إليه وبمناقشته تم التعرف على اسمه عم "السيد .ح" 64 عاما، وعلى مدى يومين أقنع الفريق العجوز بالذهاب لدار وتقديم كل أوجه الرعاية له من الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة له وقد تم نقل المسن بالفعل إلى دار بالسويس وتم عمل جلسات نفسية للمسن ومن خلال التحرى تم التوصل إلى أسرته وأولاده حيث تم إعادته للأسرة حيث قدمت الأسرة الشكر للوزارة على جهدهم.