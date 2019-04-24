قال عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن المحافظة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة، استعدادًا لشهر رمضان الكريم من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع جميع أنواع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات رمضان بسعر الجملة بجميع مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة قنا، بحضور أحمد سيد وكيل وزارة التموين بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، وعدد كبير من أهالي المدينة، وذلك في إطار استعدادات محافظة قنا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم افتتاح المعارض الـ 3 في أماكن مختلفة بمدينة قنا، الأول بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح، والثاني بمبنى نزل الشباب بميدان مستشفى الهلال، والثالث بقاعة السندباد بمنطقة عمر أفندي.