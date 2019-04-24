بالصور| تكريم سمية الخشاب من "سينما الشباب والأفلام القصيرة" في سوريا

كرمت إدارة مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في سوريا، النجمة سمية الخشاب عن أعمالها السينمائية كافة، وذلك ضمن فعاليات دورته السادسة المقامة في الفترة من 23 إلى 28 أبريل الجاري.

وقالت سمية، لـ"الوطن"، إنها سعيدة بتكريمها من المهرجان وبحفاوة استقبال السوريين لها، مضيفة: "زرت سوريا أكثر من مرة، وكُرمت من بعض مهرجاناتها السينمائية، وشاركت في عضوية لجنة تحكيم مهرجان دمشق للأفلام الروائية الطويلة عام 2010، حيث كونت عدداً من الأصدقاء الذين استقبلوني بحب وحفاوة شديدة".

وتابعت: "استقبلني وزير الإعلام السوري بشكل رائع، وكذلك إدارة المهرجان والقائمين عليه، حيث يتواجد معي المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، والسيد فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية".