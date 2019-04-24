محمود حميدة: "رفضت الالتحاق بمعهد التمثيل و كنت بحتقر الفن"

كشف الفنان محمود حميدة، كواليس التحاقه بكلية الهندسة، أثناء لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال حميدة، "كان لدي خال خريج كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكان يتمنى أن أصبح مهندس ميكانيكا سيارات مثله، وحصلت على مجموع عالي في الثانوية العامة والتحقت بقسم ميكانيكا السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس".

وأضاف حميدة أنه كان يعاني من احتقار الفن ووالده طلب منه الالتحاق بمعهد التمثيل بعد فشله في كلية الهندسة وعدم قدرته على الاستمرار فيها ورفضت ورديت على والدي "هجيب لك شهادة محترمة" والتحقت بكلية التجارة بعدها.