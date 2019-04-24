كشف الفنان محمود حميدة كواليس فيلمه "جنة الشياطين" والذي أنتجه وقام ببطولته عام 1999.

وقال حميدة أثناء لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه قام بخلع أسنانه الأمامية بالفعل لأن الدور الذي قام ببطولته لشخص كانت أسنانه مكسورة وأن تكنولوجيا التأثيرات السينمائية لم تستطع حل مشكلة الأسنان له لذلك قرر خلعها بواسطة طبيب الأسنان، معتبرًَا أن ذلك من "طلبات الأسياد".

وأوضح محمود حميدة، أن فيلم جنة الشياطين، عرض على الفنان العالمي عمر الشريف ولكنه لم يرد عليهم، والدور كان لـ"شخص ميت"، والمخرج أسامة فوزي كان يطمئن عليه كل فترة أثناء التصوير.

وفيلم "جنة الشياطين" تدور أحداثه حول (طبل)، وهو شخص قرر ترك أسرته الغنية وحياته المرفهة، ليعيش وسط المهمشين، حتى يموت، وبينما تسعى ابنته حينها لمنحه جنازة لائقة بالعائلة وثرائها، فإن أصدقائه يسرقون الجثة تمهيدًا لوداعه بطريقتهم الخاصة.

وعرضت الفنانة إسعاد يونس، مشاهد نادرة من الفيلم ولحظة قيام طبيب الأسنان بتكسير أسنان الفنان محمود حميدة لأجل الدور الذي قام به في الفيلم.