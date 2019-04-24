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كارتيرون: أحلم بالعودة لقيادة بطل مصر.. وأخذت بالثأر من الترجي

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التخطيط تشارك في ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بوزارة القوى العاملة

التخطيط تشارك في ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بوزارة القوى العاملة

وزارة التخطيط تنتهي من تدريب الوزارات ودواوين المحافظات على منظومة المناقلات

وزارة التخطيط تنتهي من تدريب الوزارات ودواوين المحافظات على منظومة المناقلات

وزارة التخطيط تنتهي من تدريب الوزارات ودواوين المحافظات على منظومة المناقلات

وزارة التخطيط تنتهي من تدريب الوزارات ودواوين المحافظات على منظومة المناقلات

الإسكان:بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان بمدينة 6 أكتوبر

الإسكان:بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان بمدينة 6 أكتوبر

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