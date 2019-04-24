دعي ​سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، إلى ضرورة حل الأزمة السورية والدفع باتجاه الحوار وإعادة اللاجئين إلى ديارهم ورفع كل المعوقات للإعمار، مؤكدا أن تنظيم "داعش الإرهابي" قد تخطى حدود العراق وسوريا إلى الشرق الأوسط، بفضل التمويل الأجنبي.

جاء ذلك خلال كلمتة في مؤتمر"الأمن موسكو للأمن الدولي" الذي يشارك فيه أكثر من ألف شخص من 100 دولة، بينهم وزراء دفاع لأكثر من 30 بلدا، لبحث قضايا الأمن الدولي وخاصة الوضع في الشرق الأوسط، وتنقله قناة "إكسترا نيوز".

وأضاف "شويجو" أن الناتو يوسع تواجده قرب الحدود الروسية، وهو أمر مرفوض ولنا الحق في الرد، وأن واشنطن توسع وتنشر منظومات صاروخية مع الناتو وهي موجهة ضد روسيا والصين، خاصة في ظل محاولات واشنطن إقحام الجميع في سباق التسليح.