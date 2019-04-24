طالبت نادية هنري عضو مجلس النواب، باستدعاء وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أمام البرلمان، لمساءلتهم في واقعة غياب التنسيق بين محافظة القاهرة والكنيسة، في أثناء إدلاء البابا تواضروس الثاني بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت هنري لـ"الوطن"، أنّها تقدمت بطلب إحاطه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن سوء التعامل مع البابا تواضروس واستقباله بشكل غير لائق، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وزادت النائبة أنّ البابا تواضروس أحد أهم الرموز الوطنية التي لا تهم فئة بعينها، بل تهم الشعب المصري كله، وبالإشارة إلى القوانين والقواعد الحاكمة للتعامل مع الرموز المهمة في الدولة، كان الأمر يتطلب التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية، وتابعت: "هذا لم يحدث للأسف، ما أدى إلى ظهور الأمر بشكل غير لائق".