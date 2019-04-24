هنأ المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة وضباط وضباط الصف والجنود ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء المجيدة.

وقال والي في بيان عنه اليوم، إنّ الذكرى المجيدة خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ووفائهم للدفاع عن أرض وطننا الغالي، واستعادة تلك البقعة الغالية، بعد تحقيقهم النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، ورفعوا راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة، فهم أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا الغالي والنفيس، من أجل كل حبة رمل في سيناء الحبيبة، ويواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها، وما زال يواصل أبطالنا حاليًا اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرض الفيروز الغالية بتضحيات أبنائها البررة من أبناء القوات المسلحة والشرطة.

وثمّن رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الجهود والتضحيات التي تنفذها قواتنا المسلحة الباسلة على أرض سيناء، في سبيل حماية الوطن من شرور الإرهاب الغاشم.