انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي، "أنت أقوى من المخدرات" لليوم الثاني على التوالي من داخل مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط ومجلس مدينة دمياط.

حاضر في اللقاء الدكتور محمد الشافعي منسق عام أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، من خلال التنسيق بين إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية برئاسة أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع، كما جرى عقد لقاءات بمديرية الزراعة والطب البيطري.

وتضمنت اللقاءات التعريف بالصندوق وأنشطته والخط الساخن والعلاج في سرية تامة وعرض لأهم المؤثرات السلبية على السلامة المهنية للموظفين الناتجة عن الإدمان وكيفية الوقاية وذلك تحت رعاية حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وفي ضوء التعاون المشترك بين المديرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.