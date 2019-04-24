توفي الدكتور علي ماهر العدل نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الأسبق والحاصل على جائزة الجامعة التقديرية من جامعة المنصورة.

تشيع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر من المسجد الكبير بقرية "المحمودية" مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتتقبل الأسرة العزاء بدار المناسبات بالمحمودية.

وشغل الراحل منصب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة في الفترة من 10/6/2007 إلى 10/7/2010، وعميد كلية الزراعة في الفترة من 28/9/1992 إلى 3/6/1995، ورئيسا لمجلس قسم الوراثة في الفترة من 12/6/1989 إلى 11/6/1992، ووكيل الكلية لشئون الطلاب من 12/1/1986 إلى 11/1/198.