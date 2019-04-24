أشاد مرصد الأزهر بحذف شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حسابًا للمدوِّن الفرنسي بوريس لوليه، على خلفية ترويجه للفكر القومي المتطرف، وإدانته بالعنصرية عدة مرات، وكذا استبعاد الشبكة مؤخرًا عددًا من المجموعات البريطانية المنتمية لليمين المتطرف التي تزاول نشاطها عبر موقع "إنستجرام"، وتصريح المتحدث باسم شركة "فيس بوك"، إنه "لا مكان على مواقع خدماتنا للأشخاص أو المنظمات التي تنشر الكراهية وتهاجم الآخرين أو تدعو لإقصائهم".

وأوضح المرصد أن بوريس لوليه يعيش في دولة اليابان، وصدرت ضده عدة أحكام بالسجن المشدد لتحريضه على الكراهية العرقية ودفاعه عن جرائم ضد الإنسانية، كما صدر بحقِّه مذكرة توقيف لم يتم تنفيذها لكونه يعيش في اليابان التي ليس بينها وبين فرنسا اتفاقية تسليم مجرمين.

وأعرب المرصد عن تقديره لجهود مكافحة التطرف والخطوات الإيجابية التي اتخذتها إدارة "فيس بوك"، مشيرا إلى أنها تساهم في مواجهة خطاب الكراهية الذي يعاني من ويلاته العالم أجمع.