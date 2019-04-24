كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن الانتهاء من تجهيز قطار المفاجآت، والذي سيجرى تشغيله، صباح الاثنين المقبل، تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم، حيث أجريت الصيانات اللازمة له، مشيرًا إلى أن القطار سينطلق من محطة مصر في الـ5:45 دقيقة صباحا، ويعود مساء اليوم نفسه طبقا لجداول التشغيل، متجها إلى المدن الشاطئية بالوجه البحري.

وقال رسلان لـ"الوطن"، إن قطار المفاجآت يتكون من 10 عربات درجة ثانية مميزة، وستكون أسعار التذاكر خلال رحلتي الذهاب والعودة 15 جنيها للفرد، و10 جنيهات للأطفال "نصف تذكرة"، موضحا أن الهيئة تجهز هذا القطار وتشغله بصفة سنوية للترفيه عن جمهور الركاب المسافرين، والمساهمة في تلبية رغباتهم وإسعادهم.

وأضاف رسلان، أن هناك إجراءات صارمة على جميع مداخل أرصفة القطارات بالمحطات، لمواجهة "المزوغين" من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحًا أن الغرامات تحصل بشكل فوري، كما أن هناك حالة من الانضباط المتكامل داخل محطات السكة الحديد، وأن صيانة القطارات تجرى بصورة دورية.