أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 70 ألف دولار، وذلك خلال اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي.

واشتبهت الخدمة المعنية -نقطة التفتيش الأولى- من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب؛ على جهاز كشف الحقائب، في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عُثر بداخلها على 70 ألف دولار أمريكي، في مخالفة لقانون النقد.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.