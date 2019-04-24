طالب الرئيس السريلانكي، وزير الدفاع وقائد الشرطة بتقديم استقالتهم، وذلك حسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عنهم قبل قليل.

وكانت سلسلة من التفجيرات هزّت سريلانكا الأحد الماضي، استهدفت 3 فنادق و3 كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل 300 شخص وإصابة المئات، حسب ما أعلنت الشرطة السريلانكية، بينما فرضت الحكومة السريلانكية حظر التجوال بأثر فوري، وتم إيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار "الأخبار الكاذبة".

وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت في مختلف أنحاء بلاده، وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.