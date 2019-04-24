"Nightmare Alley" يجمع ليوناردو دي كابريو وجيليرمو ديل تورو

دخل الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو في مفاوضات حول بطولة فيلم "Nightmare Alley"، للمخرج الحائز على جائزة أوسكار جيليرمو ديل تورو، الذي يتعاون في كتابة فيلم مع كيم مورجان، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الخريف المقبل، وذلك وفقا خبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

الفيلم مأخوذ بشكل أساسي عن رواية "Nightmare Alley" للكاتب ويليام ليندساي جريشام، الذي صدر عام 1946، وتم تقديمها في فيلم سينمائي من إخراج أدموند جولدينج، بطولة تايرون باور وجوان بلوندل، وتدور الأحداث حول شاب يتعاون مع طبيبة نفسية للاحتيال على الناس.