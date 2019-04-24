قال الملحن خالد علي إنه أصر على استقبال عزاء والدة الفنان هشام عباس بنفسه، وكأنه فردا من العائلة، والتي وافتها المنية بالأمس، وأقيم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم.

وبرغم الحالة الصحية للملحن خالد علي وعدم قدرته على الحركة، فقام بالاتكاء على عكازة الحديدي والاستعانة به لأخذ العزاء بوالدة صديقة، والذي ظل واقفا بمراسم العزاء حتى العاشرة مساء، قائلا لـ"الوطن": "هشام صديق عمري.. واللي بعمل ده أقل واجب معاه".

وتابع أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بهشام عباس منذ ما يزيد عن 20 عامًا: "هو شجعني في بداياتي ودعمني كتير".

وأقيمت مراسم عزاء والدة الفنان هشام عباس فادية جيوشي، بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم أمس، وسط تواجد أفراد أسرة هشام عباس، وزملائه بالوسط الفني.