لفت المطرب الشعبي حكيم الأنظار بارتدائه جاكيت أحمر وتيشيرت أبيض لامع، لدى وصوله مساء اليوم الثلاثاء، لمسجد الرحمن الرحيم، لتقديم واجب العزاء، لهشام عباس في وفاة والدته.

وقال حكيم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "عرفت عزاء والدة هشام وأنا في استراحة لطريقي لإسكندرية، عشان شغل هناك"، مبررا بذلك ارتدائه تلك الأزياء، التي لا تليق بالعزاء -على حد وصفه-.

وأضاف المطرب الشعبي، أنه تجمعه علاقة صداقة قوية مع "عباس" الذي وصفه بـ"عشرة العمر"، مستطردا: "ياما أكلنا وشربنا وسافرنا مع بعض، وللأسف عمري ما تعاملت مع والدته".

وأُقيمت مراسم عزاء والدة الفنان هشام عباس، فادية جيوشي، اليوم عقب صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم.

توفيت والدة الفنان هشام عباس، الأحد الماضي حيث أعلن عبد الرحمن الصياد المسؤول الإعلامي السابق لنقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "والدة صديقي الفنان هشام عباس المحترم في ذمة الله.. ألف رحمة ونور عليها وربنا يصبر قلبه".