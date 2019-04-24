استدعت نيابة مدينة نصر، المصور الصحفي عبدالرحمن جمال من صحيفة "المصري اليوم"، لسماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد عدد من لاعبي وإداريي نادي الزمالك، اتهمهم فيه بالاعتداء عليه بالضرب عقب مباراة "الزمالك وبيراميدز" في مسابقة الدوري العام، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد وتصدر بها جدول المسابقة.

وقال جمال في محضر الشرطة إنّه تعرض للضرب من قبل لاعبي الزمالك، حين حاول توثيق اعتدائهم على أفراد الأمن والشرطة المكلفين بحماية طاقم تحكيم المباراة داخل أرضية الملعب: "فوجئت بهجوم لاعبي الزمالك عليً أثناء قيامي بواجبي في تغطية أحداث المباراة كمصور صحفي مع زملائي، وحاول اللاعب محمد إبراهيم مصادرة هاتفي المحمول والمادة المصورة لمنع نشرها، ثم اعتدى إداري الفريق محمد عيد عليّ".

وأضاف المصور الصحفي في محضر الشرطة الذي حرره عقب المباراة في قسم مدينة نصر، أنّ عامل فريق الزمالك الشهير بـ"ميلا"، اعتدى بالضرب عليّ أيضًا، وبعدها اشترك حارس الفريق الأساسي محمود عبدالرحيم (جنش) بالاعتداء عليّ بالركل والضرب، وانضم إليهما اللاعب محمد عبدالغني.

وتابع جمال: "حاول اللاعب عمر صلاح فض الاشتباك بيني وبين لاعبي وإداري الفريق والعامل (ميلا) لكنه فشل، واستمرت اعتداءات اللاعبين عليّ بالضرب، حتى استطاعوا مصادرة هاتفي من قبل إداري الفريق محمد عيد".

ولفت المصور الصحفي إلى تواصل عدد من لاعبي الفريق معه من أجل إعادة الهاتف مقابل حذف فيديوهات الاشتباكات، مؤكدًا أنّه رفض العرض وفضّل التوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة، ليحصل على حقه بالطريق القانوني.