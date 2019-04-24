أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موافقة مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فيما يتعلق بالمادة 18.

وينص التعديل، حسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي اليوم، على أن: "ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى (مجلس الجامعات الخاصة والأهلية) برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، بينهم 3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالإضافة إلى 5 من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد".