احتفلت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأربعاء، بيوم التراث العالمي، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بشأن تنوع التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه، بالمشاركة مع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، وذلك تماشيًا مع رؤية الأكاديمية التي تسعى إلى تعزيز قيم الهوية المصرية وروح الانتماء، بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضمنت الاحتفالية محاضرة عن مفهوم التراث بعنوان: "بين الإرث والأصل تكمن الهوية"، ومحاضرة اخرى عن بعنوان: "تراث في مرمى الخطر.. مصر والوطن العربي.. افريقيا والعالم".

وحضرها الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وعدد من شباب الدعاة والطلاب المتدربين في الأكاديمية.

وكانت قد أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.