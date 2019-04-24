طرحت وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية فى الآونة الأخيرة، أراض بمساحات متنوعة، في جميع المدن الجديدة، والتي تخدم كافة الشرائح سواء كان إسكان اجتماعي، أو أراض متميزة وأكثر تميزًا، في مواجهة السوق السوداء، والامتداد والبناء العشوائي، وأيضًا لتلبية احتياجات المواطنين من كل شرائح المجتمع، ولزيادة نسبة العمران في المدن الجديدة، وتشجيع الاستثمار.

كما اتبعت وزارة الإسكان، طريقة الحجز على الإنترنت، تسهيلا على المواطنين أيضا، ما عدا أراضي الإسكان الاجتماعي لأن لها قانون خاص بها، ويجب عمل قرعة علنية فيها.

ففي عام 2018، تنوعت بين "السكنية الصغيرة" لتوفير المسكن العائلي الخاص للمواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، حيث تم توفير حوالي 14248 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحة إجمالية حوالي 900 فدان، وتم توفير حوالي 10626 قطعة أرض بالإسكان المتميز بمساحة إجمالية تخطت الـ1815 فداناً، وتم العمل على توفير حوالي 5271 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميزاً وبخاصة في المدن ذات الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية بلغت حوالى 741 فدانا.

أما في مقتبل عام 2019، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بطرح جديد، 2108 قطع أراضٍ سكنية، بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بنظام القرعة، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، في 8 مدن جديدة، وتتوزع كالتالي "425 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، 200 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، 500 قطعة بمدينة السادات، 200 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، 150 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، 250 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، 93 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، 290 قطعة بمدينة قنا الجديدة".

وقال سيف فرج، الخبير العقاري، في تصريحات لـ"الوطن"، إن طرح الأراض بكثافة يشجع المواطنين على تعمير المدن الجديدة وبناء مساكن عائلية مناسبة لهم، وفق لاشتراطات بنائية محددة، وإطار زمني للتنفيذ، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، كما توقع مخالفات على المتأخرين في البناء، لأن الهدف الأساسي من طرح الأراض هو السكن وليس السمسرة، كما تقدم الوزارة لهم تسهيلات سواء في السداد وترفيق الأراض.

وذكر طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، في بيان رسمي أن الشروط الواجب توافرها في المستفيد، من أراض الإسكان الاجتماعي، والتي يتم طرحها لمساعدة الأهالي في الحصول على سكن عائلي مناسب تتضمن، أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصري الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) بأي من المدن الجديدة، وألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.