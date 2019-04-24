محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة الطور

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بجوار الجمعية التعاونية بمدينة الطور والمقام على مساحة 2000 متر مربع بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وتفقد المحافظ، برافقة اللواء نادر العشماوي سكرتير عام المحافظة، و المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أقسام المعرض المختلفة وتأكد من جودة السلع المعروضة وأسعارها. وأكد أن هناك استعدادات غير مسبوقة لاستقبال شهر رمضان المبارك بإقامة عدد من معارض "أهلا رمضان " بجميع مدن المحافظة.

وأوضح أنه تم التنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ليضم المعرض جميع السلع الغذائية والرمضانية التي يزداد عليها الطلب خلال هذا الشهر الكريم وأن يكون البيع بالمعرض بأسعار تعاونية وأقل من مثيلاتها بالأسواق.