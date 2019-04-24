قناة فضائية للقارة.. توصيات مؤتمر "مصر والتنمية المستدامة في أفريقيا"

اختتمت اليوم فاعليات المؤتمر الدولي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، والتي استمرت على مدار 3 أيام مضت، تحت عنوان "مصر والتنمية المستدامة في أفريقيا"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، وعميد الكلية محمد علي نوفل.

وشهد المؤتمر 20 جلسة ناقشت 15 محورا، تطرق لها 150 باحثا من مختلف الدول الأفريقية ناقشوا 138 بحثا، وخرج بتوصيات لدعم مبادئ التنمية المستدامة وتوفير الأمن والسلم بالقارة.

وجاء ضمن توصيات المؤتمر تفعيل الدبلوماسية الشعبية بين دول القارة وإنشاء قناة فضائية ناطقة باللغات الأفريقية.

وقال الدكتور محمد علي نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية، إن المؤتمر اهتم بمناقشة سبل التكامل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، كونه السبيل للتخلص من براثن الاستعمار، مضيفا أنه حان الوقت للتكاف بين دول القارة حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدا أن المؤتمر حرص على مناقشة مساعي مصر لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، وتقديم التوصيات البحثية لهذا الشأن، بالتزامن مع رئاستها للاتحاد الأفريقي 2019.

وأضاف نوفل، أن أبحاث المؤتمر سيتم ترجمتها بعدة لغات وتقديمها إلي رئاسة الجامعة، ورئاسة الجمهورية أيضا، تفعيلا لدور كلية الدراسات الأفريقية العليا كبيت خبرة في مجال الشأن الأفريقي.