جامعة الإسكندرية تستعد لتطبيق "البصمة البيئية"

قال الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم، إن الجامعة بصدد تطبيق حساب البصمة البيئية لتصبح جامعة خضراء مستدامة.

وقدم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال انعقاده، اليوم، الشكر للدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والنواب والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وكل من ساهم في نجاح تنظيم الملتقى البيئي التاسع لجامعة الإسكندرية.

وجرى إحاطة المجلس بتنظيم قطاع خدمة المجتمع الحملة الثانية للكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين والعاملات بالجامعة، جرت على مدار 3 أيام من 16 وحتى 18 أبريل بالمجمع الطبي ومستشفى المواساه وطلبة الجامعة.

وجرى إجراء تحليل لـ 488 عينه عشوائية من الموظفين تبين الاشتباه في تعاطي 9 حالات منهم، وإرسال العينات المشتبه بها إلى وزارة الصحة ورفع الأمر لإدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تكرار هذه الحملات مستقبلاً.

وأكد النائب على اهتمام الجامعة بالتدريب المهني واعتباره من المهام الأساسية للقطاع من خلال عقد عدة زيارات مع معهد الدون بوسكو، ومركز التدريب المهني بمشروع بشائر الخير، ومركز الإسكندرية الأقليمي.

وجرى الموافقة على إنشاء مركز للتدريب المهني بالجامعة، وأعلن عن تنظيم كلية العلوم ليوم الأرض يوم 27 أبريل الحالي على هامش الملتقى البيئي التاسع.

وفي إطار خدمة المجتمع، تنظم كليتا العلوم والتجارة حملة للخدمة المجتمعية، بطلاء أرصفة مشروع بشاير الخير "10 كيلو متر"، وتقديم الشكر لكلية العلوم على تنظيم كرنفال الطفل وتأثيرها على المجتمع.

واستعرض المجلس تقرير القافلة الطبية المجتمعية لجامعة الإسكندرية إلى مستشفى الحمام المركزي، القافلة الخدمية المجتمعية الرابعة لخدمة أهالي منطقة باب العبيد بأبيس، وعددا من المشروعات البحثية بكليات الجامعة وعددا من الندوات والأنشطة والتقارير وورش العمل المنعقدة بالكليات خلال الفترة السابقة.

ووافق المجلس على البدء في مبادرة الجامعة للاكتشاف المبكر للقرنية بالإسكندرية مجاناً، بالتعاون مع قسم طب وجراحة العين بكلية الطب.