حاكم الشارقة يشدد على الانتهاء من المبنى الخاص بمكتبة الإسكندرية

أكد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، اليوم، اعتزازه بمكتبة الإسكندرية ودعمه لها، لافتا إلى إصداره توجيهات بسرعة الانتهاء من بناء المبنى الخاص بالمكتبة بمنطقة "أبيس" الذي تبرع به لاحتواء الأعداد المتزايدة من الكتب والوثائق، وإقامة الأنشطة الثقافية المتعددة.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، على هامش فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

أعرب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عن تقديره لمبادرة الشيخ سلطان في تشجيع الثقافة، ومساندته لمصر، وتقديم كافة أوجه الدعم لمكتبة الإسكندرية.

وشارك مدير مكتبة الإسكندرية في فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بمشاركة 56 دولة عربية وأجنبية، ويستمر في الفترة من 17 وحتى 27 أبريل 2019.

ويقام المهرجان تحت رعاية قرينة الشيخ سلطان القاسمي، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وابنته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير.

وعلى هامش المهرجان، وزع الشيخ سلطان الجوائز على الفائزين في مسابقة رسوم كتب الأطفال، ورافقه خلال حفل الافتتاح من الجانب المصري كل من الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور صابر عرب والدكتور عبد الواحد النبوي، وزيرا الثقافة الأسبقان، بالإضافة إلى نخبة من الكتاب والفنانين.

وبدعوة من الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، زار كل من الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور صابر عرب، والدكتور عبد الواحد النبوي مجموعة من المشروعات التنموية في منطقة خورفكان في الشارقة للوقوف على آخر التطورات في هذه المنطقة.