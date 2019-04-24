لقي شاب مصرعه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، على يد أخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب معاكسة فتاة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد حدوث مشاجرة في دائرة القسم بين "محمد .ا"، 21 عاما، مصاب بجرح طعني نافذ في البطن، طرف أول، و"محمد .م" 16 سنة طالب، و"محمود .م بائع"، طرف ثاني.

تمكن ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث القسم، من ضبط المتهمين، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى طنطا الجامعي، والتحفظ على الجثة بالمشرحة.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها النقيب أحمد عبد الجواد، حدوث مشاجرة بين الطرفين، بسبب معاكسة فتاة من أقارب الطرف الثاني، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.