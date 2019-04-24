محافظ دمياط خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم و القديس

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة إلى كنيسة العذراء مريم والقديس سيدهم بشاي، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط واللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، والنائب أسامة العبد والنائبة إيفيلين متى والنائب محمد الزيني وجميع ممثلي الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ، الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بلقاس والقمص مرقس محروس سكرتير مطرانية دمياط.

وخلال الاحتفال، تقدمت المحافظ بخالص التهاني القلبية لأبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، متمنية دوام التقدم والاستقرار لمصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعربت المحافظ عن سعادتها البالغة بروح المحبة والتسامح والتلاحم بين أطياف المجتمع في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، التي هي جزء من الشخصية التاريخية لمصر وشعبها.

وتوجهت محافظ دمياط بالشكر إلى رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة على جهودهم خلال الأيام الماضية، لخروج عملية الاستفتاء بصورة مشرفة.

كما قدمت المحافظ التحية لأبناء دمياط لحرصهم على المشاركة، في رسم مستقبل مصر.

ورحب الأنبا ماركوس بمحافظ دمياط وجميع السادة الحضور المشاركين في الاحتفال بالعيد، معربا عن سعادته بهذا التلاحم بين طرفي الأمة الذي سيظل دائما رمزا للمحبة والسماحة ومثالا حيا للوحدة الوطنية.

كما ألقى النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والشيخ محمد سلامة كلمتهم بهذه المناسبة، التي أكدوا فيها على قوة أبناء الشعب المصري الذي سيظل دائما صفا واحدا في مواجهة التطرف والإرهاب.