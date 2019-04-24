أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 15 ألفا و64 وافدا من غير المصريين، ضمن التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سي"، موضحةً أن المبادرة سيتم إطلاقها رسميا في الأول من مايو المقبل، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2019.

وأكدت الانتهاء من فحص 49 مليونا و83 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية بمراحلها الثلاث، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما، والكبار من عمر 18 عاما دون حد أقصى للعمر، من خلال 308 نقاط مسح في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، في بيان منه، أن مبادرة "100 مليون صحة" تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وحرصا على تقديم خدمة طبية مميزة، ومسح كل المواطنين، ستمد فترة المسح في 350 نقطة مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى 14 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، حتى نهاية العام الحالي 2019.