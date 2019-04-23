تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيل وزارة الصحة، فعاليات حملة "100مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط – سكر – سمنة) وذلك منذ انطلاق الحملة في الأول من مارس الماضي وحتى مساء أمس والتي من المقرر أن تنتهي نهاية أبريل الجاري.

وأكد أن الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أشاد المحافظـ، بوعي المواطن الشرقاوي وحرصه الشديد على المشاركة في حملة الـ"100 مليون صحة" لتوقيع الكشف الطبي والاستفادة من العلاج المقدم بالمجان للمصابين بالفيروس.

وأكد أن المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تشهد على مدار اليوم والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء إقبالا متزايدا من الجنسين للمشاركة في المبادرة الرئاسية وتكوين مجتمع صحي خالٍ من الأمراض قادرعلى العمل والعطاء.

ومن جهته أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين جرى المسح الطبي لهم 3 ملايين و610 آلاف و171 مواطنا وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 27 ألفا و935 مريضا، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 45 ألفا و280 حالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، استمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبي للفترة الصباحية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبي للفترة المسائية من 3 عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً.