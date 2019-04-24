استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، بمكتبه بالقصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم الأربعاء، سفير إثيوبيا بالسودان شفراو جارسو، مجددا دعم بلاده لخيار الشعب السوداني والخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي.

وأوضح السفير الإثيوبي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنّ بلاده حريصة على متابعة ما يجري في السودان عن كثب باعتبارها رئيسا لمنظمة الإيجاد، وباعتبار أنّ السودان دولة شقيقة وجارة، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وقال جارسو إنّ "اللقاء تناول القمة التي عقدت في القاهرة بشأن الأوضاع في السودان ونحن ندعم خطواتها"، معربا عن أمله بأنّ يجيز مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قرارات القمة، وأنّ تسير الأمور على الوجه المطلوب.