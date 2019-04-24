تفقد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، مزرعة "الصفا" للبط التابعة للإصلاح الزراعي بمنطقة الخزان، وذلك لمتابعة التحصينات التى ينفذها الفريق الطبي التابع للمحطة، وحضر فرز البط الذى سيتم طرحه بالأسواق أو توزيعه على المواطنين في القرى لتربيته، كما تفقد معمل تفريخ البط وصالة استقبال وفرز البيض، وعنابر أمهات إنتاج البط وعنابر تحضين البط في عمر 21 يوما.

وقال وكيل الوزارة، إن ذلك يأتي بناء على اهتمام المحافظ اللواء هشام آمنة، بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الريفية والعمل على تنمية مصادر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية، والحد من البطالة.

وأوضح أن مشروعات تربية الطيور والبط المنزلي يوفر مصدر رزق للأسر المستفيدة ويوير البروتين الآمن أمام جمهور المستهلكين، ويساهم في ضبط أسعار اللحوم بالأسواق والقضاء على جشع التجار وتحويل قرى محافظة البحيرة من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة.