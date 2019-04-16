أجرى المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، زيارة لقسم الإرشاد الزراعي بمركز دمنهور، بحضور المهندس أحمد كردي مدير عام الإرشاد الزراعي، وتفقد حظيرة المواشي وعنابر تسمين الدواجن، للاطمئنان على المواشي التي تم شراؤها مؤخرا، التي يتم تربيتها وطرحها للجمهور بمنافذ البيع المختلفة بأقسام الإرشاد الزراعي بالإدارات الزراعية.

وقدم الدكتور محمد السيد نوار مدير عام الإدارة، شرحا تفصيليا عن عدد الماشية التي تم شراؤها مؤخرا، بالإضافة إلى مميزاتها وأسعارها الأقل عن مثيلاتها في الأسواق، وأيضا إمكانية عرض بيع الدواجن من البط والكتاكيت عمر 21 يوما من خلال قسم الإرشاد، مؤكدا تحصين كافة الأصناف قبل بيعها للجمهور.

وأشار المهندس أحمد كردي مدير عام الإرشاد، إلى أنه تم فتح حجز شراء العجول للمواطنين لعيد الأضحى المبارك من الآن، حيث يتم خلال المدة المقبلة تثمين تلك العجول للوصول إلى الوزن المستهدف، ولاقت الأصناف الموجودة حاليا بإرشاد دمنهور إقبالا كبيرا نظرا لجودة المعروض.