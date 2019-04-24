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خريجو «دور الأيتام».. قصص نجاح تتحدى «النظرة القاتلة»

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بدء فعاليات الأسبوع العالمي للتطعيمات في المنيا

بدء فعاليات الأسبوع العالمي للتطعيمات في المنيا

"سلامة": مشاركة الشباب في الاستفتاء مؤشر جيد على وعيهم

"سلامة": مشاركة الشباب في الاستفتاء مؤشر جيد على وعيهم

"اقتصادية البرلمان" توافق على موازنة "التموين" الجديدة

"اقتصادية البرلمان" توافق على موازنة "التموين" الجديدة

ممثلو 13 دولة عضو بالتحالف الإسلامي العسكري يستهلون أعمالهم

ممثلو 13 دولة عضو بالتحالف الإسلامي العسكري يستهلون أعمالهم

محافظ البحيرة يوجه بالانتهاء من أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني

محافظ البحيرة يوجه بالانتهاء من أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني

وفاة رئيس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر بالدوحة

وفاة رئيس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر بالدوحة

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