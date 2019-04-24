استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتورة كلودين دوسييه مسؤولة التعاون في منطقة البحر المتوسط، لمناقشة التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة اكس مارسيليا الفرنسية فيما يتعلق بتعزيز التعاون والتبادل الطلابي في التخصصات العلمية المختلفة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإنشاء درجات علمية مشتركة واستقبال طلاب من فرنسا للدراسة بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب.

وجرى الاتفاق بين الجانبين على تجديد الاتفاقية الإطارية التي تربط بين الجامعتين، خلال الاحتفالية التي ستعقد في شهر يوليو المقبل بمناسبة إصدار كتاب تذكارى بمرور 15 عاماً على التعاون بين الجامعتين.

حضر اللقاء الدكتور حسن ندير مستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولي ورئيس الجامعة الأسبق والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لشؤون تدويل التعليم العالي والتعاون الدولي.