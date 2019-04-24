تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، برفقة اللواء صبري الوزيري رئيس مدينة نويبع، اليوم، محطة البحوث الزراعية والصوب الزراعية بمدينة نويبع، للوقف علي جميع المشاكل التي تواجها تلك المزارع.

وطالبت محرز بضرورة وضع خطوات عاجلة لاستغلال الصوب الزراعية وزراعتها بالمحاصيل التي تتناسب مع التربة درجة ملوحة المياه .

وشددت على استغلال مياه السيول التي جرى احتجازها في البحيرات الصناعية التي جرى إنشائها ضمن أعمال الحماية من السيول، في زراعة محاصيل اقتصادية تتناسب مع طبيعة البيئة بالمدينة.