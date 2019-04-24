أطلق مركز معلومات التنمية المحلية التابع لحي المنتزه ثان بالإسكندرية، اليوم، قافلة طبية إلى عزبة الجديدة.

وشملت فعاليات القافلة تقديم خدمة الكشف الطبي في تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، وأمراض النساء حيث جرى إجراء الكشف الطبي على 87 حالة من الأطفال، و112 حالة أمراض باطنة، و36 حالة أمراض نساء، بجانب تقديم الدعم الدوائي مجانًا.

وشارك الأطباء ممثلي إدارة المعمورة البيطرية، حيث جرى إجراء الكشف البيطري على 450 حالة دواجن، و220 حالة أرانب، و50 حالة حمام، بجانب تقديم عينات الأدوية المجانية.

وقال اللواء عادل سلامة، رئيس حي المنتزه ثان، في بيان صادر، إن الإدارة العامة للتجارة الداخلية تحركت بمنفذ متحرك اشتمل على إسطوانات البوتاجاز بسعر 55 جنيها للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للأهالي بترشيد المياه، وكيفية الوقاية من مرض الفاشيولا.

وأضاف "سلامة"، أن رئيس وحدة الطفولة بالحي نظم ندوة توعوية للسيدات بكيفية التنشئة السليمة وحماية الأطفال من الأخطار وما سبل تمكين المرأة.