اقترب كليب "بنت أكابر" لأصالة من تحقيق 10 ملايين مشاهدة مع موقع "يوتيوب"، الكليب خطف الأنظار بسبب غناء "أصالة" للمرة الأولى باللهجة الصعيد.

"بنت أكابر"كلمات أبونعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله إخراج أدهم الشريف.