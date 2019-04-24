«الوطن» تفوز بجائزة «التميز الصحفي» في قضايا التعليم الفني

فاز الزميل أحمد عنتر، الصحفي بجريدة «الوطن»، بجائزة نقابة الصحفيين في مسابقة التميز الصحفي عن مقاله المنشور في موقع "البوابة نيوز"، تحت عنوان: "صنايعية الحضارة ومضات في سما كابية".

وكانت نقابة الصحفيين، ممثلة في لجنة تطوير المهنة والتدريب، أعلنت اليوم، نتيجة مسابقة التميز الصحفي، في تغطية قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، «الموسم الثاني»، التي نظمتها لجنة تطـوير المهنة والتدريب، برئاسـة أيمن عبد المجيـد، عضو مجلس النقابة، بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

ونافس في المسابقة، في هذا الموسم، 97 عملًا، نشر في 35 إصدارًا بالمؤسسات القومية والخاصة والحزبية، تنافسوا على 21 مركزًا، بواقع ثلاثة مراكز بكل فئة، وفاز بفئات المسابقة، 32 من الزملاء المتنافسين، ينتمون إلى 22 إصدارًا صحفيًا، متنوعًا بين القومي والخاص والحزبي.