عقد اليوم الأربعاء، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للصحة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد بالمنوفية، والدكتور أحمد جمال عميد كلية طب المنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة ومدير مديرية الطب البيطري، ومديري مستشفيات الباجور وأشمون وحميات شبين الكوم ومستشفى العربي، ونقباء الصيادلة وأطباء الأسنان، ومديرعام التأمين الصحي والنائب محمود محيي الدين عضو مجلس النواب، وعدد من رجال الأعمال، ومدير إدارة المجالس بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بمديرية الصحة بالمحافظة.

بدأ الاجتماع بمناقشة توصيات الاجتماع السابق، أشار وكيل وزارة الصحة بأنه تم عمل تثقيف صحي بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام للتعريف بخطورة تعاطى حبوب حفظ القمح السامة وكذا التعريف بعمل الإسعافات الأولية كما تعد محافظة المنوفية من أولى المحافظات الرائدة فى نشر التوعية بخطورة تعاطى تلك الحبوب. وجرى عرض فيديو توضيحي تضمن استعدادات مديرية الصحة وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمشاركة في التعديلات الدستورية.

وفى كلمته وجه عميد معهد الكبد بالمنوفية الشكر لمحافظ المنوفية لمشاركته تلك الإجتماع وقام بتقديم نبذة مختصرة عن معهد الكبد والخدمات التى يقدمها لرواده، مشيرًا إلى أن المعهد يعد من أفضل المعاهد على مستوى الجمهورية بما يقدمه من خدمات طبية متميزة ويقوم على تنفيذ عدة محاور ومنها المحور العلاجي والتدريبي للأطباء من داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى أنه يمنح شهادات معتمدة فى مجال أمراض الكبد.

واستكمل وكيل وزارة الصحة بعرض الترددات على مستشفيات المديرية والوحدات الصحية بمختلف الأقسام خلال عام 2018 كما تم عرض ما تم تنفيذه فى حملات التقزم والأنيميا والسمنة بالمدارس وكذا حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى ومناقشة بدء مبادرة 100 مليون صحة للأجانب من خارج المحافظة ، هذا وقد أشاد المحافظ بتلك الحملات الطبية التى أطلقها رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تناول الإجتماع عرض تقرير عن حالات لدغ الثعبان وما تم إتخاذه من إجرءات ومنها تدريب العاملين بالمستشفيات على التعامل مع تلك الحالات وتوزيع الأمصال بالمراكز والوحدات الصحية للتعامل السريع مع حالات الإصابة وعمل كتيب للتثقيف الصحي للتوعية.

وفي ذات السياق تم مناقشة استعدادات المديرية لاستقبال شم النسيم وحلول شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والسوبر ماركت ومحلات الأغذية لمراقبة السلع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما جرى عرض إنجازات مكافحة الفيروسات الكبدية واختتم الاجتماع بعرض إنجازات إدارة تلا الطبية خلال شهر فبراير ومارس 2019، لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أن الهدف من انعقاد المجلس الصحة الإقليمي توحيد الجهود وتبادل الرؤى للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.