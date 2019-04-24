كشف اللواء أركان حرب حسن الشيمي، مدير عام مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، عن سبب اختيار المحافظة لبناء المجمع فيها، قائلا إنهم قاموا بالكثير من الأبحاث الجيولوجية المتعمقة لدراسة الأماكن التي يجب عمل المجمع بها خاصة وأن المادة الخام للأسمنت عبارة عن حجر جيري، ووقع الاختبار على المحافظة.

وأكد الشيمي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى أُذيع في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن من ضمن الأسباب الاستراتيجية لاختيار محافظة بني سويف، هو أن الدولة تهتم بمحافظات الصعيد وتسعى من خلالها لعمل مشروعات كبرى لتنميتها وخدمة أهالي بني سويف والمحافظات المجاورة لها.