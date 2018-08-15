حمل عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة بني سويف، عدة مطالب جماهيرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش افتتاحه المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت بشرق النيل.

وقال المهندس عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب عن المحافظة للرئيس في فعاليات الافتتاح: "أحمل رسالة شكر وترحيب من أهالي بني سويف لكم".

وقال علي بدر عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف: "إنني توجهت للرئيس السيسي اليوم بمطلب جماهيري بإنشاء مصنع لتصنيع النباتات الطبية والعطرية، مضيفا: "الرئيس قال لي تصدق على إنشائه موجها القوات المسلحة بدراسة المشروع".

وتابع بدر: "لا بد من تحقيق القيمة المضافة من تصنيع نباتات الطبية والعطرية، لأن محافظة بني سويف لها مكانتها العالمية في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، ولدينا عدد من مصانع وورش تقطير تلك النباتات فقط ونصدر منتجها للخارج إلا أنها تعود في صورة أدوية ومستحضرات تجميلية بمبالغ خرافية تكبدنا عملة صعبة".

وأشار إلى أنه حمل عدة مطالب أخرى للرئيس من بينها إنشاء مدينة رياضية أوليمبية بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص حارة للنقل الثقيل بالطريق الصحراوي الشرقي "الطريق الحر" منعا للحوادث، ولاقت استجابة من الرئيس، وإقامة منطقة صناعية للصنيع الزراعي بمركز إهناسيا على مساحة 400 فدان، تشمل حفظ وإنتاج المنتجات الغذائية الناتجة عن الزراعة.

وقال النائب جمال هندي عضو مجلس النواب عن مركز الفشن جنوب المحافظة، إنه تمت الموافقة على إنشاء مدينة الفشن الجديدة بالجانب الغربي من النيل، حيث يضع عدد من المواطنين يدهم عليها، ونحن بحاجة لمدينة جديدة في الجانب الشرقي من النيل، وكوبري على النيل، قبل أن يقاطعه الرئيس بقوله: "خلال عامان نبدأ في إنشاء محور متكامل يتضمن كوبري على النيل في مدينة الفشن".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والجرانيت بشرق النيل في محافظة بني سويف.