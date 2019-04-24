قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر تلعب دورا مهما في مبادرة "الحزام والطريق" التي يصفها البعض بالعولمة الجديدة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن هذه العولمة أكثر إنسانية وتبحث عن المصالح المتبادلة بين دول الحزام والطريق.

وتابع أن منتدى الحزام والطريق هو منتدى جامع لكل دول آسيا وإفريقيا وأوروبا في شكل من أشكال النتمية الاقتصادية المشتركة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين في زيارة رسمية، للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق الثاني"، للتعاون الدولي والذي يعقد في العاصمة بكين، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة.