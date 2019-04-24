القصبي لـ"السيسي" في "تحرير سيناء": نحتفل بتطهيركم لها من الإرهاب

هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش والشرطة وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال القصبي في بيان عنه: "ونحن نحتفل بذكرى استعادة أرض سيناء الغالية، نحتفل أيضا بخطواتكم الرائعة لاستعادتها وتطهيرها من الإرهاب الأسود، لعودتها إلى أهل مصر مهد الديانات وأرض الحضارات، التي تشع خيرا ونورا للإنسانية".

وزاد رئيس ائتلاف دعم مصر: "نهنئ قيادات الجيش والشرطة على دورهم في حماية الوطن، ونهنئ جموع الشعب المصري الذي يصطف خلف قيادته الحكيمة للعبور بمصرنا إلى بر الأمان".

واختتم القصبي رسالته إلى الشعب المصري مسلمين وأقباط، قائلا: "تمر علينا مناسبات مشتركة من أعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد، مرورا باحتفال شم النسيم، ومع إقبال شهر رمضان الكريم، تؤكد أننا شعب متماسك جميعنا تصطف تحت لواء الوطن".