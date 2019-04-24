يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاحتفال بعيد العمال يوم الثلاثاء المقبل، 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى تقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال.

وحصلت "الوطن" على أسماء المكرمين وهم: السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل مجلس الشعب عن العمال والفلاحين سابقا، وسعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي، ومحمد سالم مراد نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للزراعة والري، والنائب جمال عقبي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات.

كما يكرم الرئيس اسم المرحوم عبدالمنعم محمد العزالي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية سابقا، وسيد يوسف طه رئيس النقابة العامة للبريد سابقا، وحمدي مصيلحي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وسكرتير الإعلام بالاتحاد العام سابقا، وجمال هاشم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك سابقا، وكل من: حسام عماد وفهيمة محمد على أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للبترول سابقا.

وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هؤلاء المكرمون لهم بصمات واضحة بمجال العمل النقابي المحلي والخارجي وساهموا بجهودهم المخلصة وخدمة الوطن والدفاع عن مصالح العاملين كل في قطاع عمله.