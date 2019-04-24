بحث طارق الملا، وزير البترول، وديمتريس سيلوريوس، رئيس البرلمان القبرصى، خلال زيارته للقاهرة والوفد المرافق، اليوم، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وخاصة فى مجالات الطاقة واستغلال موارد الغاز الطبيعى بشرق المتوسط.

وأكد «الملا» أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يدعمان التعاون فى منطقة شرق المتوسط من خلال منتدى غاز شرق المتوسط لاستغلال موارد الغاز الطبيعى.

"سيلوريوس": البرلمان القبرصى يدعم اتفاقيات "الغاز" مع مصر لإقرارها بشكل عاجل

واستعرض الوزير، خلال لقائه مع رئيس البرلمان القبرصى، آليات تعزيز التعاون بين دول شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى بعد إطلاق أول تجمع إقليمى للغاز يضم 7 دول متوسطية، مؤكداً أن هذا المنتدى هو إحدى النتائج الإيجابية لآلية التعاون الثلاثى التى تضم مصر وقبرص واليونان، حيث جاء إطلاقه بناءً على مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس القبرصى نيكوس انستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس خلال اجتماع القمة فى جزيرة كريت العام الماضى.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الحكومى لإقامة الخط الناقل للغاز القبرصى إلى مصر لإعادة تصديره عبرها إلى الأسواق الخارجية يعد تتويجاً لتلك العلاقات والروابط القوية بين البلدين، مشيداً بموافقة البرلمان القبرصى مؤخراً على هذا الاتفاق، مؤكداً أهمية هذا التعاون فى تحقيق الاستفادة المشتركة لشعبَى البلدين من موارد الغاز التى تزخر بها منطقة شرق المتوسط.

وأوضح «الملا» أن إقامة المنتدى ستحقق منافع متعددة للدول الأعضاء من خلال إيجاد آلية مشتركة للاستغلال الاقتصادى الأمثل لموارد الغاز والبنية التحتية للغاز فى المنطقة لتُسهم فى تنويع إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان القبرصى أن العلاقات المصرية - القبرصية شهدت تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، وأن التعاون الاستراتيجى مع مصر فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى يمثل أولوية مهمة لقبرص، ويرتكز على قاعدة صلبة وتفاهم كبير بين الجانبين، مؤكداً أن البرلمان القبرصى يدعم جميع اتفاقيات التعاون مع مصر فى مجال الطاقة والغاز، والاستعداد لإقرارها بشكل عاجل وفورى لما تنطوى عليه من منافع للبلدين.